Malcom Bokele: 'Daha önce böylesini yaşamadım'

Göztepe'de Beşiktaş ağlarını havalandıran Malcom Bokele, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.



Malcom Bokele yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bizim adımıza bugün büyük bir maç yaşandı ve büyük galibiyet oldu. Tüm takım ve kulüple gurur duyuyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Süper bir hocamız var. Çalışkan bir takımız. Çok çalışarak deplasmanda ilk galibiyetimizi aldık. Çok mutluyuz. Umarım bu şekilde devam ederiz.



"BÖYLE BİR DUYGU GEÇİŞİ YAŞAMADIM"



Aslında böyle bir duygu geçişi yaşamadım. Ben düşünmemeye çalışıyorum sahada, işimi yapmaya çalışıyorum. Yediğimiz golde şans eseri top bana çarptı. Sonra Allah'a şükür Göztepe formasıyla ilk golümü attım. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz."



