Malatyaspor'un vazgeçilmezi Fabien Farnolle

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, 17 maçta 1530 dakika sahada kalan kaleci Fabien Ceddy Farnolle, en istikrarlı isim olarak öne çıktı.

Kaynak: AA
Malatyaspor'un vazgeçilmezi Fabien Farnolle
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01 Ocak 2020 13:19
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi kaleci Fabien Ceddy Farnolle oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyotu 24 puan ve averajla 8. sırada bitirdi.

Toplam 21 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde Fabien Ceddy Farnolle, Adis Jahovic ve Guilherme Costa Marques tüm maçlarda forma giydi. Bu oyuncular arasında Beninli file bekçisi Fabien Ceddy Farnolle, 17 müsabakada 1530 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Fabien Ceddy Farnolle'yi 1494 dakikayla Makedon forvet Adis Jahovic, 1404 dakikayla Robin Yalçın, 1228 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.

En golcü Jahovic
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2019-2020 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 32 golün 10'unda Adis Jahovic imza attı.

Malatya ekibinin yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki Makedon golcü, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlılarda Jahovic'in ardından 6 golle Thievy Bifouma geldi. Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 5, Robin Yalçın ve Mitchell Donald 3'er, Moryke Fofana, Eren Tozlu ve Gökhan Töre ise birer gol kaydetti.

En hırçın Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcuları Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş olarak ön plana çıktı.

Futbolular, 1'er kırmızı, 3'er sarı kart gördü. Bu oyuncuları, 1 kırmızı, 1 sarı kartla Adis Jahovic, 1 kırmızı kartla Eren Tozlu takip etti.

Toplam 41 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Sakıb Aytaç, Issam Chebake, Ghaylen Chaaleli dörder, Guilherme Costa Marques, Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım ve Erkan Kaş üçer, Teenage Hadebe ve Moryke Fofana ikişer, Thievy Bifouma, Özer Özdemir ve Arturo Mina birer sarı kart gördü.

Malatya ekibinde oyuncuların, 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:

Futbolcu Maç sayısı Süre (Dk.) Gol Sarı kart Kırmızı kart
Fabien Ceddy Farnolle  17 1530 - -
Adis Jahovic  17 1494 10 1 1
Robin Yalçın  16 1404 
Guilherme Costa Marques  17 1228
Sakıb Aytaç 14 1225 
Mitchell Donald  16 1175
Mustafa Akbaş 12 1078 3
Issam Chebake  12 1032
Afriyie Acquah  13 1017
Teenage Hadebe  11 946
Thievy Bifouma  13 829 -
Moryke Fofana  15 821
Murat Yıldırım  11 565
Özer Özdemir  7 500 
Arturo Mina   7 450  1
Gökhan Töre  9 446
Ghaylen Chaaleli  375
Erkan Kaş  305 3 -
Eren Tozlu 126
Rahman Buğra Çağıran 126
Ahmed Ildız 117 -
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