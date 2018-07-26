Malatyaspor'un transferinde sakatlık şoku

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Zoran Tosic'in, takımıyla oynadığı maçta sakatlanması üzerine bu transferi askıya aldı.Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattı için arayışlarını sürdürüyor.Teknik direktör Erol Bulut'un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak bu futbolcu takımıyla oynadığı hazırlık maçında ayağından ciddi şekilde sakatlanınca Malatya ekibi transferi durdurduğunu açıkladı.Başkan Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,diye konuştu