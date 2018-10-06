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Malatyaspor'un konuğu Sivasspor olacak

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Malatyaspor'un konuğu Sivasspor olacak
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06 Ekim 2018 13:20
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 7 haftada Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında kazanırken, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Ligde son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Sakatlığı bulunan oyuncuların durumu

Evkur Yeni Malatyaspor'da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu ile geçen hafta deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş'ın tedavileri sürüyor.

Bu 4 oyuncunun kontrolleri İstanbul'da gerçekleştirilirken, Seth ve Erkan Kaş'ın Demir Grup Sivasspor maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Kaleci Ertaç Özbir'in ise yarınki mücadelede yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Arturo Mina ile Danijel Aleksic, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 9. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

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