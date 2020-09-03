Malatyaspor'un hedefinde Aboubakar var

Yeni Malatyaspor'da yönetimin teklif yaptığı Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı heyecanlandırdı. Başkanı Adil Gevrek'in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.



Sparta Prag'dan Benjamin Tetteh ya da Porto'dan Vincent Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.



Benjamin Tetteh 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmiş ve bu transfer gerçekleşmemişti.



Aboubakar'ın adı son günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı. Öte yandan Kamerunlu golcünün adı ciddi şekilde Alanyaspor ile de geçiyor.



