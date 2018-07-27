Malatyaspor'un ardından Meksika'ya transfer oldu!

Bonservisi Marsilya'da bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da geçiren Matheus Doria, Meksika ekibi Santos Laguna'ya transfer oldu.
Santos Laguna ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Doria'nın bonservis ücreti ise açıklanmadı.
23 yaşındaki futbolcu, 2014 yılında 5 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olmuştu.
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Santos Laguna ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Doria'nın bonservis ücreti ise açıklanmadı.
23 yaşındaki futbolcu, 2014 yılında 5 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olmuştu.
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