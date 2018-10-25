Malatyasporlu Muniru'dan Galatasaray sözleri

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde pazar günü saat 18.00'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla idmana başlayan sarı-siyahlılar, daha sonra taktik çalışması yaptı. Dönüşümlü olarak pas çalışması yapan Malatya ekibi, ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Ertaç ve Muniru'ya doğum günü kutlaması
Antrenmanın tamamlanmasının ardından Yeni Malatyaspor'un teknik heyet ve futbolcuları, 26 yaşına giren orta saha oyuncusu Sulley Muniru'nun ve 29 yaşına giren Ertaç Özbir'in doğum gününü kutladı.
Muniru'nun üzerine un döküp başında yumurta kırıldığı sürpriz doğum günü kutlamasında ise renkli görüntüler yaşandı.
Kutlama sonrasında takım arkadaşlarına teşekkür eden kaleci Ertaç Özbir, Galatasaray maçında alınacak galibiyetin kendisi adına en güzel hediye olacağını belirtti.
Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapılan Muniru ise "Böyle bir kutlamayı hiç beklemiyordum. Dökülen un nedeniyle saçlarım beyazladı ama kendimi çok mutlu hissediyorum. Galatasaray maçı takımımız adına çok önemli bir maç inşallah sahadan 3 puanla ayrıldıktan sonra asıl kutlamayı o zaman yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde pazar günü saat 18.00'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla idmana başlayan sarı-siyahlılar, daha sonra taktik çalışması yaptı. Dönüşümlü olarak pas çalışması yapan Malatya ekibi, ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Ertaç ve Muniru'ya doğum günü kutlaması
Antrenmanın tamamlanmasının ardından Yeni Malatyaspor'un teknik heyet ve futbolcuları, 26 yaşına giren orta saha oyuncusu Sulley Muniru'nun ve 29 yaşına giren Ertaç Özbir'in doğum gününü kutladı.
Muniru'nun üzerine un döküp başında yumurta kırıldığı sürpriz doğum günü kutlamasında ise renkli görüntüler yaşandı.
Kutlama sonrasında takım arkadaşlarına teşekkür eden kaleci Ertaç Özbir, Galatasaray maçında alınacak galibiyetin kendisi adına en güzel hediye olacağını belirtti.
Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapılan Muniru ise "Böyle bir kutlamayı hiç beklemiyordum. Dökülen un nedeniyle saçlarım beyazladı ama kendimi çok mutlu hissediyorum. Galatasaray maçı takımımız adına çok önemli bir maç inşallah sahadan 3 puanla ayrıldıktan sonra asıl kutlamayı o zaman yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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