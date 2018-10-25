Malatyasporlu Muniru'dan Galatasaray sözleri

Ertaç ve Muniru'ya doğum günü kutlaması

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde pazar günü saat 18.00'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla idmana başlayan sarı-siyahlılar, daha sonra taktik çalışması yaptı. Dönüşümlü olarak pas çalışması yapan Malatya ekibi, ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Antrenmanın tamamlanmasının ardından Yeni Malatyaspor'un teknik heyet ve futbolcuları, 26 yaşına giren orta saha oyuncusu Sulley Muniru'nun ve 29 yaşına giren Ertaç Özbir'in doğum gününü kutladı.Muniru'nun üzerine un döküp başında yumurta kırıldığı sürpriz doğum günü kutlamasında ise renkli görüntüler yaşandı.Kutlama sonrasında takım arkadaşlarına teşekkür eden kaleci Ertaç Özbir, Galatasaray maçında alınacak galibiyetin kendisi adına en güzel hediye olacağını belirtti.Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapılan Muniru iseifadelerini kullandı.