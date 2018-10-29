Malatyasporlu Karslı: 'Galatasaray'ın eksik oyuncusu olması zaaf sayılamaz'

"Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

"Yoğun bir tempo başlıyor"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 Ekim Çarşamba günü Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Galatasaray maçında forma giyen futbolcular terapi programına katılırken, diğer oyuncular ise dayanıklılık çalışması yaptı.Sarı-siyahlı takımın yardımcı antrenörü Turgay Karslı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-0 yenerek aldıkları 3 puanın sıralama açısından önemli olduğunu belirtti.Karslı, Galatasaray maçının ligdeki sıralamayı belirleyecek değerde olduğunu bildiklerini aktararak, şöyle devam etti:Ziraat Türkiye Kupasında oynayacakları Kırklarelispor, maçı hazırlıklarına başladıklarını aktaran Karslı, şunları kaydetti:"Bir Anadolu takımı olarak ligde ve kupada hedeflediğimiz çizgimiz var. Kupa Anadolu takımları nezdinde prestij için çok önemlidir. Kupaya sahip olduktan sonra takacağınız apolet kalıcı bir önem taşır. Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Tabii elimizdeki kadro derinliğinin bizi ne kadar etkileyeceğini de zaman gösterecek. Önümüzde basite almadığımız Kırklarelispor maçı var. Şimdiye kadar çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularımız kadroda kendilerine yer bulacaklar. Bunun yanında genç oyuncularımızı görme şansımız olacak. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz."Turgay Karslı, Kırklarelispor'un ardından Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarına hatırlatarak, "Kupa mesaisiyle yoğun bir tempo başlıyor. Aytemiz Alanyaspor maçının ardından oynayacağımız Trabzonspor maçı da bizim için çok önemli. O yüzden sakatlıkları bulunan ve cezalı olan oyuncuların bir an önce aramıza katılmalarını bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.