Yeni Malatyaspor Kulübü, Hıncal Uluç'un Adem Büyük hakkındaki sözleri sonrası açıklama yaptı.Uluç, "Adem Büyük, Türk futbolunun en büyük sahtekarı, üstelik Malatyaspor'un kaptanı. Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor. Bunda üçüncüsü yok. İlk defa Saraçoğlu Stadı'nda bir hakem konuk takımı tuttu." ifadelerini kullanmıştı."A Spor da 29.01.2019 tarihinde yayınlanan programda; Hıncal Uluç'un beyanları üzerine kulübümüz adına açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.Öncelikle Hıncal Uluç tarafından bilinmesi gereken; Yazar ve yorumcu kimliği adı altında takım kaptanımız Adem Büyük'e hakaret eder boyutta eleştirmesini doğru bulmuyoruz.Aynı şekilde Hıncal Uluç'un müsabakalardaki olaylara, bizzat taraf olarak görüş bildirmek, sırf "hakemi koruyan amir" görüntüsü yaratmak uğruna "yalana sahip çıkmak" gibi bir görevi de yoktur.Türk futbolunu, kendi kazanımları uğruna manipüle etmek isteyenlere şirin gözükmek adına kısa bir süre içinde ulusal medyada ses getiren kulübümüzün saygınlığını zedelemek, görev ahlakına aykırı olmanın dışında, "hadsizliktir".Malatya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun takım kaptanına yapılan bu amacını aşan çirkin söylemlerin tüm Malatyalılara hakaret olarak değerlendirilmesi gerektiğinin bilinmesini isteriz.Ruh sağlığını pek iyi görmediğimiz ve aynı zamanda ahlak konusunda da tüm magazin dünyasına nam salmış bir zat tarafından, gerek aile yaşantısı, gerek adamlığı, gerek ahlaki duruşu herkesçe takdir gören takım kaptanımız Adem Büyük'e ahlak dersi verilmeye çalışılması saçmalığında ötesinde bir akıl tutulmasıdır. Kanaatimizce kendisi spor yorumculuğunu 29.01.2019 tarihi itibari ile sonlandırmıştır. Programda diğer yorumcu ve moderatörün bu ahlaksız yorumlara müdahale etmemesini ise Turkuaz Medya grubuna yakıştıramadığımızı da belirtmek isteriz. Evkur Yeni Malatyaspor'un ve camiasının Türk futbolunda ki yerinin bu adama hatırlatılması gerektiği kanaatinde olup kendisinin bunu görmesi için Malatya'da ki ilk müsabakamıza davet ediyoruz.Sayın Uluç, Kulübümüz ve Kaptanımız hakkında, kendi hayal dünyasında kurguladığı ve haliyle gerçek ile alakası olmayan çirkin iftiralarda bulunmuştur. Tabii ki bu çağrımıza uymayacağını, kulağının üzerine yatacağını şimdiden biliyoruz, keşke özür dileyecek erdeme sahip olsa. Yaşını da göz önüne alarak ona tavsiyemiz, kalp kırmaktan, iftira atmaktan artık vazgeçsin. Zira dünya hayatı sona erdiğinde, arkasından iyi konuşacak kimse kalmayacaktır.Kamuoyuna Saygılarımızla…"