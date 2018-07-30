Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını Bolu'da, ikinci etabı da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiklerini hatırlattı.Düzce'deki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladıklarını, çarşamba günü ise Malatya'da toplanacaklarını aktaran Gündüz, "Bolu ve Düzce'de verimli bir kamp dönemi geçirdik. Malatya'daki çalışmalarımızı da aynı şekilde tamamlayıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Gündüz, kamp döneminde bazı futbolcularının sakatlandığını, oyuncuları sezonun ilk maçına yetiştirmeye çalışacaklarını ifade etti.Transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Gündüz, "Görüşme halinde olduğumuz futbolcuları Düzce kampına yetiştirmek istedik ancak olmadı. Transferlerin Malatya'daki çalışmalara yetişmesi için yönetimimiz çalışıyor. Yönetimimiz ve transfer komitemiz bazı futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. İnşallah bir, iki gün içerisinde görüştüğümüz futbolcuları alacağız." diye konuştu.Gündüz, sezonun ilk maçını deplasmanda Göztepe ile oynayacaklarını anımsatarak, lige güzel bir futbolla başlamak istediklerini sözlerine ekledi.