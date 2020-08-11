Malatyaspor'dan "çilek" transferi

Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı'nın yıldızlarından Christian Cueva'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Malatyaspor'dan 'çilek' transferi
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11 Ağustos 2020 21:11
Geçen sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yeni Malatyaspor, flaş bir transferi bitirdi.

Gün içinde "çilek" paylaşımı yaparak taraftarları heyecanlandıran Sarı-siyahlı ekip, Santos'tan Christian Cueva'yı kadrosuna kattı.

Peru Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da oynayan ve dikkat çeken isimlerden biri olan Cueva, daha önce 3 büyük takımın da transfer listesine girmişti.

10 numara mevkisinde ve kanatlarda oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 293 maça çıktı ve 39 gol, 41 asistlik performans sergiledi.

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