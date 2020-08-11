Malatyaspor'dan 'çilek' transferi

Geçen sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yeni Malatyaspor, flaş bir transferi bitirdi.
Gün içinde "çilek" paylaşımı yaparak taraftarları heyecanlandıran Sarı-siyahlı ekip, Santos'tan Christian Cueva'yı kadrosuna kattı.
Peru Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da oynayan ve dikkat çeken isimlerden biri olan Cueva, daha önce 3 büyük takımın da transfer listesine girmişti.
10 numara mevkisinde ve kanatlarda oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 293 maça çıktı ve 39 gol, 41 asistlik performans sergiledi.
SÜPER LİG'DE 12 SAATTE 7 TRANSFER, TIKLAYIN!
Gün içinde "çilek" paylaşımı yaparak taraftarları heyecanlandıran Sarı-siyahlı ekip, Santos'tan Christian Cueva'yı kadrosuna kattı.
Peru Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da oynayan ve dikkat çeken isimlerden biri olan Cueva, daha önce 3 büyük takımın da transfer listesine girmişti.
10 numara mevkisinde ve kanatlarda oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 293 maça çıktı ve 39 gol, 41 asistlik performans sergiledi.
SÜPER LİG'DE 12 SAATTE 7 TRANSFER, TIKLAYIN!
Yeni kişi eklendi 🍓 pic.twitter.com/2keK3z7G5Y
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 11, 2020