Malatyaspor'dan 'çilek' transferi

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— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 11, 2020

Geçen sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratanGün içinde "" paylaşımı yaparak taraftarları heyecanlandıran Sarı-siyahlı ekip, Santos'tan'yı kadrosuna kattı.Peru Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da oynayan ve dikkat çeken isimlerden biri olan Cueva, daha önce 3 büyük takımın da transfer listesine girmişti.10 numara mevkisinde ve kanatlarda oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 293 maça çıktı ve 39 gol, 41 asistlik performans sergiledi.