Malatyaspor'da Hikmet Karaman'a sürpriz doğum günü kutlaması

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Malatyaspor'da Hikmet Karaman'a sürpriz doğum günü kutlaması
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09 Mart 2020 21:14
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çift antrenman yapıldı.

Antrenmanda futbolcular, 60 yaşına basan Hikmet Karaman'a sürpriz yaparak, Karaman'ın doğum gününü kutladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

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