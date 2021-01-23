Malatyaspor'da Galatasaray öncesi 2 sakat ve 1 şüpheli

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1'de oynaması şüpheli isim bulunuyor.

Haber; AA
Abone Ol
Malatyaspor'da Galatasaray öncesi 2 sakat ve 1 şüpheli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 17:47
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-siyahlı ekipte kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç ve kaleci Ertaç Özbir, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Forvet Benjamin Tetteh ile orta saha oyuncusu Moryke Fofana'nın durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Mustafa Eskihellaç ve Ertaç Özbir, antrenmanda fizyoterapist eşliğinde yürüyüş yaptı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için