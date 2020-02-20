Malatyaspor'da Galatasaray maçı tepkisi ve hakem açıklaması

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, Süper Lig'deki hakem yönetimlerinin kendilerini mağdur ettiğini ileri sürdü.BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.İdman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan kulüp ikinci başkanı Selim Pilten, takımda teknik direktörün değiştiğini, giden ve gelen oyuncular olduğunu hatırlatarak, bir adaptasyon süreci yaşadıklarını vurguladı.Sarı-siyahlı takımın Galatasaray karşısında oynaması gereken futbolu sahaya yansıttığını aktaran Pilten, yaptıkları bazı hatalar nedeniyle istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.Galatasaray müsabakasında net bir penaltılarının verilmediğini savunan Pilten, şöyle devam etti:"Çok net bir penaltıydı. Kesinlikle hakkımız yendi. Avrupa ve dünyada bunun örnekleri var. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması başladıktan sonra, hakemlerin bu tip penaltıları devre arasında da oyuncuları sahaya çıkartıp attırdığı örnekler basında yer aldı. Tabii sadece Yeni Malatyaspor için değil, maçların büyük kısmında bu tür hatalar oluyor. Biz art niyet olmadığını düşünüyoruz. İnşallah hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verir, daha objektif ve adil maç yönetirler."Artık önlerine baktıklarını ve hafta sonu yapacakları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına odaklandıklarını anlatan Pilten, "Bizim için şu an önemli olan, önümüzdeki Antalyaspor maçı. Taraftarlarımızın tribünlerde yerini almasını, 90 dakika boyunca 12'nci adam olarak takımlarını desteklemesini istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.