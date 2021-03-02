Malatyaspor'da açıklama: "Maçın hakkı beraberlikti"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Malatyaspor'da açıklama: 'Maçın hakkı beraberlikti'
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02 Mart 2021 21:29
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Çalışkan, "Atiba'nın sürpriz koşularını oyunculara gösterdik, uyarılar yaptık. Bir anlık konsantrasyon eksikliği nedeniyle golü yedik. Maçın başında Mustafa'nın pozisyonu var. Atsak farklı olabilirdi. Fofana'nın pozisyonları vardı." dedi.

1 puanı hak ettiklerini kaydeden antrenör, "Maçın hakkı beraberlikti. Pozisyonu neticelendirenin kazandığı bir maç oldu. Oyun konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz golde kırıldı. Beraberliği yakalayabilirdik. Maçın hakkı buydu. Beşiktaş gerçekten pozitif oynayan bir takım. Mücadele olarak karşılık verebildik. İyi mücadele etti oyuncularım. Bundan sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp takımın bir an önce üst sıralara tırmanması için oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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