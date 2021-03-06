Malatyaspor üzgün; "3 gol de bireysel hatadan"

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Malatyaspor üzgün; '3 gol de bireysel hatadan'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2021 19:19
Süper Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, kalelerinde gördükleri 3 golün de bireysel hatalardan olduğunu bildirdi.

Çalışkan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İki takım için de önemli bir müsabakanın geride kaldığını anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Daha sonra baraj hatası sonucu ve ardından ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş paslarındaki basit hatalardan dolayı 2 gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor'un da zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Yediğimiz 3 gol de bireysel hatalardan meydana geldi. Denizlispor'u tebrik etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Üzgünüz."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.