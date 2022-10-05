Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu!

Lig'de 7 haftalık bölümde galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor'da 52 yaşındaki teknik adam Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdıktan sonra hemen görüşmelere başladı.



Sarı siyahlı yönetim, bir dönem takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Özer ile anlaşma sağladı.



2008-2009 sezonunda Elazığspor'da teknik direktörlük yapan Hasan Özer, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Kayserispor'de yardımcı antrenörlük yaptı.



2018-2019 sezonunda Celik Zenica'yı çalıştıran Özer, 2019-2020 sezonunda Kayserispor ardından da Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör olarak görevde bulundu.



Özer, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldıktan sonda 2020-2021 sezonunda Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi takımını çalıştırdı. (Malatya Söz)





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