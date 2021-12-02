Malatyaspor tur biletini uzatmalarda aldı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Malatyaspor'a turu getiren golleri 95. dakikada Benjamin Tetteh, 114. dakikada Osman Haqi ve 120. dakikada Mounir Chouiar kaydederken, Akhisarspor'un tek golünü 110. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Malatyaspor'a turu getiren golleri 95. dakikada Benjamin Tetteh, 114. dakikada Osman Haqi ve 120. dakikada Mounir Chouiar kaydederken, Akhisarspor'un tek golünü 110. dakikada penaltıdan Cihat Çelik attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.