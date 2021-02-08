Malatyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamayacak.





Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor bugün 19:00'da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak. 48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak.Abdulsamed, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Mallan, Acquah, Umut, Fofana, Adem, TettehUğurcan, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, DjaninyBordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda son olarak Eddie Newton döneminde Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, Avcı ile 7 deplasmanda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fırtına söz koşunu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.