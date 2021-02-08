Malatyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Ligde Fırtına gibi esen bordo-mavililer bugün Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Başlattığı kasket modasıyla şehri kenetleyen Abdullah Avcı ve futbolcuları kazanarak 5'te 5 yapmak istiyor.

Haber; Sporx.com
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Malatyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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08 Şubat 2021 08:38
Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor bugün 19:00'da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Art arda 4 maç kazanarak sürekli tırmanan bordo-mavililer bugün de kazanırsa şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olacak. 48 puanlı takımlarla farkı 6'ya indirecek olan Fırtına böylece gelecek haftalar için umutlarını katlayacak.

Yeni Malatyaspor'da Ertaç ile Hafez, Trabzonspor'da ise Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Kubilay da sahada olamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Mallan, Acquah, Umut, Fofana, Adem, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



DEPLASMANDA FIRTINA

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda son olarak Eddie Newton döneminde Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, Avcı ile 7 deplasmanda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fırtına söz koşunu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.



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