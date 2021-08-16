Malatyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.



Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Sporx'te olacak.



Avrupa Konferans Ligi'nde de play-off turuna kalan bordo-mavililer, lige de galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-mavililerde sa katlıkları bulunan Koita, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yer almıyor. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkan ancak hazır gözüken Corneilus için son kararı Abdullah Avcı verecek.



MALATYASPOR DA İDDİALI



Yeni Malatyaspor'da hedef en az 1 puan almak olacak. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İlk maçlar her zaman zor olur. Trabzonspor, önemli transferler yaptı. Hem bizim açımızdan hem de onların açısından zor bir maç olacak. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak en az bir puan almak istiyoruz." dedi. Yenilenen stat zemininin maça hazır olduğu da bildirildi.



MUHTEMEL 11'LER



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mert, Wallace, Semih, Hafez, Mallan, Aabid, Adem, Kubilay, Mustafa, Tetteh



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius (Djaniny)



