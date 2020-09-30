Malatyaspor, Lazio'dan Wallace'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Malatyaspor, Lazio'dan Wallace'ı transfer etti
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30 Eylül 2020 22:05
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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