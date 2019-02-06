Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. 90 dakika sonunda Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 yendi.
Yeni Malatyaspor bu sonuçla rövanş öncesinde avantaj yakaladı.
Ev sahibi ekibe Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 44. dakikada devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı attı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesinin tarihi henüz açıklanmadı.
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Yeni Malatyaspor bu sonuçla rövanş öncesinde avantaj yakaladı.
Ev sahibi ekibe Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 44. dakikada devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı attı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesinin tarihi henüz açıklanmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın