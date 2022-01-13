Malatyaspor, Kenan Özer'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten ayrılan Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Malatyaspor, Kenan Özer'i kadrosuna kattı!
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13 Ocak 2022 20:17
Yeni Malatayaspor, Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Özer'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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