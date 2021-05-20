Malatyaspor, İrfan Buz ile yeniden imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörü İrfan Buz ile yola devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Malatyaspor, İrfan Buz ile yeniden imzaladı
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20 Mayıs 2021 22:43
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Malatyaspor'da son 12 maçta görev yapan İrfan Buz, 1,17 puan ortalaması yakalamıştı.

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