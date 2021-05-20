Malatyaspor, İrfan Buz ile yeniden imzaladı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Malatyaspor'da son 12 maçta görev yapan İrfan Buz, 1,17 puan ortalaması yakalamıştı.
Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Malatyaspor'da son 12 maçta görev yapan İrfan Buz, 1,17 puan ortalaması yakalamıştı.