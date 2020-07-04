Malatyaspor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)

Tribünlerde "Maço Baba" olarak bilinen Orhan Mutlu, 1975'ten bu yana Malatyaspor'un maçlarını takip ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 5 maçından puan veya puanlarla ayrılarak kümede kalmanın hesabını yapıyor.Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı.Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 10 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.İkinci yarıda tek galibiyetini 28. haftada Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 5 haftada özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 5 hafta kala 28 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.Aynı puana sahip Hes Kablo Kayserispor 16'ncı, 27 puanla İttifak Holding Konyaspor 17'nci, 25 puanla ise MKE Ankaragücü ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra 28. haftada Göztepe karşısında galibiyetle tanıştıklarını hatırlatarak, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında ise iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan talihsiz şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.Kötü bir süreçten geçtiklerini anlatan Çelikel, her şeye rağmen olumlu düşünmek ve kalan 5 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.Yaşanan olumsuzlukları unutarak galibiyete odaklandıklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:"Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Bunun için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu saatten sonra artık rakip kim olursa olsun bizim için önemli değil. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Sezonun ikinci yarısında kötü performans sergiledik ancak bunu düzeltecek olan yine bizleriz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gençlerbirliği maçını kazanarak ligin alt sıralarından kurtulmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz."Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Takım olarak 3 puana odaklandık. Tüm hesaplarımız galibiyet üzerine. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp, ligin alt sıralarından yukarı doğru çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Tüm hesaplarımız bunun üzerine. Ligde son 5 maçımızın 3'ünü sahamızda oynayacağız. Bu 3 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp Allah'ın izniyle ligde kalacağız."Malatya'da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.Merkeze 70 kilometre uzakta bulunan Doğanşehir ilçesinden Yeni Malatya Stadı'na gelerek sarı-siyahlı takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan 76 yaşındaki Fatma ile 64 yaşındaki Orhan Mutlu çifti, sıcak soğuk demeden tüm iç saha karşılaşmalarında batı tribünündeki yerini aldı.Maç öncesi teknik direktöre başarı dileyerek çiçek vermeyi gelenek haline getiren çiftin mutlulukları, takımlarının kazanması halinde katlanarak artıyor.Kovid-19 tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması kararının alınmasının ardından Mutlu çifti, 45 yıllık Malatyaspor sevgisinden uzakta kaldı.Bu süreçte karşılaşmaları evden takip eden çift, maçların oynanmadığı günlerde de zamanını Yeni Malatyaspor Taraftarları Derneğinde geçiriyor.- Orhan Mutlu: "İçimizde bir burukluk var"Memleketini çok sevdiği için tüm iç ve dış saha maçlarını takip ettiğini belirten Orhan Mutlu, şunları kaydetti:"Memleketim için canım feda olsun. Üzüntü duyuyorum. Üzerimizde maçlara gidememenin eksikliği var. Malatyaspor'a destek olamadığımız için üzülüyoruz. Sürekli maçlara geliyorum. İçeride ve dışarıda oynanan maçlara gidiyorum. Yağmur demedik, çamur demedik ölümle de pençeleştik yine de vazgeçmedik. 1975'ten bu yana tüm maçları takip ettim. Çocuklarıma ilk olarak 'Malatya' demeyi öğrettim. Çocuklarım 1,5 yaşına girdiğinde, onları İnönü Stadı'na getirdim."Kovid-19 tedbirleri kapsamında maçlara gidemediklerini aktaran Mutlu, "İçimizde bir burukluk var. Stada gelmek istiyoruz. Evin içinde bile 'Malatya' diye bağırıp o hırsla izliyoruz. Bu takım düşmeyecek. Biz inanıyoruz, Allah bize yardım edecek, ligde kalacağız." diye konuştu.Fatma Mutlu ise eşiyle beraber tüm maçlara geldiğini belirtti.İç saha ve bazı deplasman maçlarına gittiklerini dile getiren Mutlu, şunları söyledi:"Malatya sevdalısıyım, seviyoruz. Çocuklarım da seviyor. Maç bitene kadar televizyonun başından ayrılmıyorum çünkü içimden geliyor. Stada gelemiyoruz diye üzülüyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe maçında yenilince ağladım. Karşılaşmada takımımıza haksızlık yapıldı. Artık bu işe bir 'dur' desinler. Kimsenin hakkını kimseye yedirmesinler. Maçları televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle maçlara gidemiyoruz. İçimizde bunun burukluğu var. Maça gidemiyoruz ama televizyondan takip ediyoruz. Zor şartlarda maçlara geldik, koronavirüs bitsin yine takımımızın maçlarına gideceğiz."Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.Gençlerbirliği, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorGençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.