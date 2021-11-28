Malatyaspor Galatasaray maçı İZLE (bein sports izle linki)

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi. Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.



İki takımın eksikleri



Yeni Malatyaspor'da sakatlığı devam eden Tetteh'in oynama ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile birlikte Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaray'da 24 yaşına giren Mustafa Muhammed'in doğum günü kutlandı 🎂 pic.twitter.com/KOFnD7ofrd



— Sporx (@sporx) November 28, 2021