Malatyaspor Galatasaray izle, Malatyaspor Galatasaray CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, 7 eksikle Malatyaspor deplasmanında. Malatyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports'a üye olarak izlemek için tıklayın. İşte Malatyaspor - Galatasaray maçından son dakika detayları...Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde beIN Sports'a yaptığı açıklamada sakatlardan dert yandı. İşte Fatih Terim'in açıklamaları... "Sakatlardan konuşmayalım, mümkünse sağlamlardan konuşalım çünkü daha az zamanımızı alır, yoksa maça yetişemeyebiliriz. Sakatlık konusunda artık sözün bittiği yerdeyiz. Japonya'dan samuray aldık geldik, o bile sakatlandı. 30'a yakın Mariano, Sevilla'da önde oynadı. Şartlar bazen bizi zorluyor, o yüzden oraya koydum. 2. bekimiz olan Martin zaten yerinde. Mariano hem hücuma katkısı olsun diye, hem de topla olan ilişkisi çok samimi diye orada değerlendirdik. Gerekli hamleleri yaparız"Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip. Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak. Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, dün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı. Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Malatya temsilcisinin 12 puanı bulunuyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına üç futbolcusundan yoksun çıkacak. Ligde geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Danijel Aleksic'in sakatlığından dolayı bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Sarı-siyahlılarda defans oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 haftada topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor. 3. haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılıları zorlu bir süreç bekliyor. Süper Lig'de deplasmanda kazanmakta zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı tek deplasman maçını da kaybeden Galatasaray, önündeki 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak. 2 Şampiyonlar Ligi ve ligdeki Beşiktaş deplasmanının da içinde bulunduğu 5 maç şunlar; Yeni Malatyaspor, Schalke 04, Kayserispor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş Bu maçlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu büyük ölçüde belirlemiş olacak.Sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da olumlu gelişmeler de yaşanıyor... Schalke maçındaki performansıyla herkesin alkışını alan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı takıma kazandıran Fatih Terim gözünü iki genç yıldıza daha çevirdi.Birçok yıldızını sakatlığa kurban veren tecrübeli hoca, aynı Ozan gibi 2000 doğumlu olan Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor. Terim böylece hem çok önemli iki genç yeteneği daha Galatasaray'a kazandıracak hem de krizi fırsata çevirmiş olacak.Bu sezon Terim'in zaman zaman şans verdiği Yunus her iki kanatta oynuyor ve sol ayağıyla dikkat çekiyor. Orta alanın ortasında görev yapan Atalay da sol ayağını çok etkili kullanıyor. Atalay son olarak Schalke 19 takımına iki gol atmıştı.Üst üste gelen sakatlıklar sonrasında Galatasaray da ağır bir yara aldı. Schalke 04 maçında kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim ve kurmayları bir de Nagatomo'yu kaybetti ve Eren Derdiyok'un de sakatlığına engel olamadı. Tüm oyuncuların tedavisi sürerken teknik heyet oyuncuları Yeni Malatya maçına hazırlarken eksikleri de bir kenara bıraktı. Oynayabilecek durumdaki isimlere seslenen teknik direktör Fatih Terim, böyle fırsatların çok zor geldiğine dikkat çekti: "Burası G.Saray! Kimsenin bir diğerinden ne eksiği var ne de fazlası. Sakatlıklar nedeniyle çok sayına arkadaşınız kadroda yok. Ancak yerine forma giyeceklerin eksiği yok. Biz eksik değiliz! Bu durum birçok oyuncumuz için de önemli bir fırsat. Yeni Malatya maçındaki performans sizi takım içinde, taraftarın ve camianın gözünde de çok farklı bir yere getirebilir. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Benim sizlerin performansınızdan en ufak bir şüphem yok. Eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Zaten bunun için de buradasınız. Sizler G.Saray forması giymeyi hak ettiğiniz için bu kulüptesiniz ve bunu da göstermeniz gereken bir zamandasınız."Eksikler ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim pembe tablo çizdi. Tecrübeli hoca, 1.5 ay içinde 5'i deplasmanda oynanacak 7 kritik maç öncesinde Florya'da ekibiyle durum değerlendirmesi yaptı. Terim'in "Evet sıkıntılarımız büyük. Ancak bu tablo içinde önümüzdeki fikstürden istediğimiz noktada çıkarsak önümüz çok açılır. Her maça ayrı ayrı bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Başarılı hoca dünkü idmanda futbolcularıyla da kısa bir toplantı yaptı. Malatya maçından mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyleyen Terim, "Savaşırsak başarırız" diye konuştu.Başakşehir ve Sivas beraberliklerinin ardından Ankaragücü'ne yenilen Yeni Malatyaspor, ligde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray'ı yorgun ve sıkıntılı yakalayan Sarı-Kırmızılılar, bu fırsatı iyi değelendirmeyi amaçlıyor. Fanatik Gazetesi'ndern Mehmet Ali Sabuncu'ya konuşan Yeni Malatyaspor'un başarılı teknik direktör Erol Bulut, iddialı konuştu. Genç hoca, "Hiçbir takım sahaya yenilmek için çıkmaz. Elbette Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. 1 puan hesabımız yok. Geçen sene onları burada yendik, yine yenebiliriz" dedi. Rakipte tam 7 eksik olduğunun hatırlatılması üzerine Erol Bulut, "7 eksik de olsa Galatasaray, her zaman güçlüdür. Sonuçta yerlerine de önemli futbolcular forma giyiyor. Her oyuncu kaliteli. Bizde de Mina yok mesela. Fakat uzun lig maratonunda, bu tip durumlara hazırlıklı olmak durumundasınız" dedi.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.