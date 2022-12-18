Malatyaspor evinde 9 ay sonra kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, 9 ay 13 gün sonra sahasında galibiyet sevinci yaşadı.



Geçen sezon Süper Lig'e veda eden bu yıl da maddi sorunlar nedeniyle kötü günler yaşayan Malatya ekibi, Ankara Keçiörengücü galibiyetiyle nefes aldı.



Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 15 puanı bulunan sarı-siyahlılar, ligde istediği performansı sergileyemiyor.



Sahasındaki son galibiyetini Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 28. haftasında Adana Demirspor'a (4 Mart 2022) karşı 1-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı mücadelelerde 3 puan elde edemedi.



Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü sahasında 1-0 mağlup eden Malatya ekibi, 288 gün sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.



Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Galibiyete camianın çok ihtiyacı olduğunu anlatan Yeşilova, şöyle devam etti:



"Sahamızdaki bu galibiyeti daha önce alma fırsatımız oldu ancak çok şanssız maçlar oynadık. Bugüne kadar sahada oynadığımız oyunun skora etki ettiğini düşünmüyorum. Ancak bu iç saha galibiyetine şiddetli ihtiyacımız vardı. Bu ligde kendinizi garantiye almak istiyorsanız sahanızdaki maçları kayıpsız geçmeniz lazım. Şeytanın bacağını kırdık bundan sonraki tüm iç saha maçlarımızda aynı performansı skora da yansıtarak yolumuza devam etmek istiyoruz."



Yeşilova, bu hafta deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zorlu bir maç olacak ancak Denizli deplasmanından da mutlak galibiyetle dönmek istiyoruz. Bu maçı kazanıp sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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