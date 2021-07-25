Malatyaspor, Douglas'ı bitiriyor

Uzun bir süredir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Douglas'ı transfer etmek için düğmeye bastı.



Sarı-Kırmızılılar, Barcelona, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı.



Oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te birini ödeyerek kiralayacak olan Malatya, transfere birkaç güne kadar nokta koymayı düşünüyor.



