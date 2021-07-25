Malatyaspor, Douglas'ı bitiriyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Douglas'ı transfer etmek için harekete geçti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Malatyaspor, Douglas'ı bitiriyor
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25 Temmuz 2021 14:30
Douglas Pereira dos Santos
Douglas Pereira dos Santos
Beşiktaş
Uzun bir süredir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Douglas'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar, Barcelona, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı.

Oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te birini ödeyerek kiralayacak olan Malatya, transfere birkaç güne kadar nokta koymayı düşünüyor.


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