Malatyaspor'da ilk 3 puan sevinci!

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında evinde Yeni Malatyaspor, Beyçimento Bandırmaspor'u 2-0 yendi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer de hem iyi savunma yapıp hem galip gelerek güzel bir başarı elde ettiklerini belirtti.



Çalışmalara devam edeceklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:



"Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz, oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Bu gençlere bir şeyler öğretmemiz, Türk futboluna kazandırmamız gerektiğine inanıyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler."





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