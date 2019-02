Malatyaspor Beşiktaş bedava izle, Malatyaspor Beşiktaş CANLI İZLE

MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte kritik maçla ilgili...Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Müücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Malatyaspor Beşiktaş maçını bulunduğunuz ilden TRT Radyo 1 frekansından dinleyebilirsiniz.95.6 İstanbul93.3 Ankara94.7 İzmir87.9 Bursa96.7 Adana,Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.Bilyoner'de Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı, kuponlarda en çok yer alan ilk karşılaşma oldu. En çok oynanan maçlarda ilk sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı için tercih yapanların %36'sı siyah-beyazlıların galibiyetini işaretledi.ErtaçBülentMuratMinaChebakeMuratDonaldAdemGuilhermeAleksicÖmer ŞişmanoğluKariusGökhanVidaMirinAdrianoAtibaDorukhanLensLjajicGüvenBurakAra transfer döneminde İngiltere'nin West Ham takımıyla ismi anılan Medel, son anda Beşiktaş'ta kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın 10 milyon euroluk bonservis bedelini West Ham ödemek istemeyince Medel transferi gerçekleşmedi. Ancak Beşiktaş yönetimi Şilili yıldıza, Çin'den gelen teklifleri değerlendirmesi önerisini yaptı. Çin'in Beijing Guoan takımının 10 milyon euro vermeyi önerdiği Medel de bu ülkeye gitmek istemedi. İki haftadır takıma giremeyen ve huzursuz olan Medel'in sezon sonunda İngiltere'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek.Beşiktaş, devre arasındaki transfer harekatıyla yaklaşık 80 milyon TL'lik bir kâr elde etti. Siyah-beyazlılar Tolgay'ı 3.2 milyon euro'ya, Babel'i 2 milyon euro'ya satarken, Pepe ve Love'un da sözleşmelerini feshetti. Bonservis bedeli olarak kasaya 5.2 milyon euro girerken, bunun yanı sıra Tolgay'a ikinci yarıda ödenecek 1 milyon euro, Babel'e ödenecek 1.05 milyon euro, Love'ın gelecek sezonun hakkedişiyle beraber bıraktığı 3.250 milyon euro Pepe'nin bıraktığı 3 milyon euro'da hesaplandığında kasada 8 milyon 255 bin euro kaldı. Buna göre Beşiktaş'ın kasası devre arasında 13.5 milyon euro (80 milyon TL) kâr yazdı.Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu Zihinsel Sınıf Öğretmeni Bahar Kaytak'ın talebini kırmayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; Silopi ilçesine forma, eşofman, kapşon, bereden oluşan bin adet Kartal Yuvası ürünü gönderdi. Çocukları sevindirmek ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla hediye edilen formaların dağıtım törenine; Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da katıldı.Beşiktaş'ta parlayan yıldızı Dokuhan Toköz, sağ bekte Gökhan Gönül'e alternatif olarak diye alınmıştı, ancak asıl mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı. Performansıyla Tolgay ve Oğuzhan gibi iki önemli ismin önüne geçerek Beşiktaş'ın yeni 8 numarası oldu. Dorukhan, 750 dakikada 3 gol ve 1 asistle oynarken, maç başına 5.3'lük (2.5 top çalma, 2.1 top kesme, 0.7 uzaklaştırma) defansif hamlelerle kalitesini ortaya koyuyor. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.Gözünde sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'un oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.Şampiyonluk şansını gelecek haftalara taşımak için Yeni Malatyaspor karşısında da galibiyet hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroyu bozması ve çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor. 2 maçlık kırmız kart cezası sona eren Ricardo Quaresma ve yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek soyundurmayı düşünen tecrübeli teknik adam, kaleyi yine Karius'a emanet ederken, defans hattını Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Adriano'dan oluşturacak.Orta ikilide Atiba-Dorukhan ile maça başlayacak olan Güneş'in hücum bölgesindeki üçlüsü Lens-Ljajic ve Güven'den oluşurken santrafor ise Burak Yılmaz olacak. Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Kagawa'yı 2'nci devrede sahaya sürmesi yüksek ihtimal.Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 21'inci hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı. Siyah beyazlı takım Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti. Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.Büyük uğraşlarla transfer edildi, taraftarlar onu zor kabullendi. Ancak Burak Yılmaz Bursaspor maçında performansıyla herkesi mest etti. Vodafone Park'taki son karşılaşmada harikalar yaratan ve usta işi 2 gol atan Burak,Malatyaspor deplasmanı öncesi Kara Kartal'ın yine en büyük kozu. Antrenmanlarda fırtına gibi esen Kral, zorlu maçta yine ağları havalandırıp, şova devam etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği Burak Yılmaz, moral olarak da üst seviyede. Hocasına söz veren Burak'ın, "Şampiyonluk yolunda artık her maçın final olduğunu biliyorum. Olabildiğince fazla gol atıp, takıma yardımcı olacağım" dediği öğrenildi.Ricardo Quaresma döndü dolaştı takımda kaldı, sonunda da takımla birlikte Malatya deplasmanına götürüldü. Ara transfer döneminde ayrılmak istediğini bildiren ancak yapılan görüşmelerde sözleşmesi feshedilemediği için takımda kalan Portekizli yıldız formasına kavuşuyor. BB Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görünce iki maç ceza alan Portekizli oyuncunun bugün Evkur Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in son iki haftada kazanan takımı bozmak istemediği ve Quaresma'yı skorun gidişatını göre ikinci yarıda oyuna alabileceği öğrenildi. Aynı düşünceyle Kagawa'yı da yedek kulübesinde bekletecek olan tecrübeli çalıştırıcı sol kanat için kararsızlık yaşıyor. Güven Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısındaki hücuma olan katkısından memnun olan Güneş'in, zorlu Malatya deplasmanında savunmaya daha çok yardımcı olacağı için Caner Erkin'i de düşündüğü ve kararını maç öncesi yapılan son toplantıda vereceği öğrenildi. Öte yandan sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup bu akşam oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takım oyununu olumsuz etkilediği için yeni transfer Shinji Kagawa ile Adem Ljajic'i ilk 11'de birlikte oynatmaya sıcak bakmadığını açıklamıştı. Son olarak Bursaspor karşılaşmasının ardından bu düşüncesini tekrarlayan Güneş, sol kanatta görev verdiği Güven Yalçın'ın performansından memnun kaldığını duyurması ve Ricardo Quaresma'nın da cezasının bitmesinin ardından yarınki Yeni Malatya maçında takımın merkezinde ya Kagawa ya da Ljajic'e görev verecek. Deneyimli çalıştırıcının, tercihini Ljajic'ten yana kullanmayı planladığı bildirildi. Ara transfer döneminde Kagawa'nın takıma katılmasının ardından Japon futbolcuyla forma yarışına giren Ljajic, tecrübeli oyuncunun ilk maçında 2 gol atmasıyla rüzgarın yeni ismin arkasına geçmesi sonrasında adeta gaza bastı. Sırp yıldız, 11'deki yerini kaybetmemek için takım çalışmalarında artık daha hırslı ve istekli bir görüntü sergilemeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de ikili arasındaki forma rekabetinden memnun olduğu, performans olarak şu anda Ljajic'i daha önde görse de ilerleyen haftalarda Kagawa'yı 11'e çekebileceği belirtildi.