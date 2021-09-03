Malatyaspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, günün ikinci antrenmanı, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, idmanda çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, günün ikinci antrenmanı, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, idmanda çeşitli çalışmalar yaptı.