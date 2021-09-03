Malatyaspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatyaspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor
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03 Eylül 2021 20:04
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, günün ikinci antrenmanı, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, idmanda çeşitli çalışmalar yaptı.


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