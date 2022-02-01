Malatyaspor'a Tetteh'ten kötü haber!

Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatyaspor'a Tetteh'ten kötü haber!
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01 Şubat 2022 16:00
Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Mehmet Karakuş, antrenmanda sakatlanan futbolcu Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde orta derece de yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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