Malatya'dan Sivasspor açıklaması: 'Şanssız gol yedik'

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.Gündüz, yaptığı açıklamada, geçen hafta konuk ettikleri Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldıkları maçta oyun zevkinin üst düzeyde olduğunu belirtti.Galibiyet parolasıyla karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Gündüz,değerlendirmesinde bulundu.Erdal Gündüz, mücadeleci ruhlarını her zaman sahaya yansıtacaklarını kaydederek, şöyle konuştu: