Malatya'da Karaman gitti, Hamzaoğlu geldi

Küme düşmenin kaldırılması sonrasında ligde kalan Malatyaspor'da flaş bir karar geldi.

Haber; Sporx.com
Malatya'da Karaman gitti, Hamzaoğlu geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2020 21:14
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

Ayrıntılar birazdan...
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için