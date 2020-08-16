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Yeni Malatyaspor
Malatya'da Karaman gitti, Hamzaoğlu geldi
Malatya'da Karaman gitti, Hamzaoğlu geldi
Küme düşmenin kaldırılması sonrasında ligde kalan Malatyaspor'da flaş bir karar geldi.
Haber;
Sporx.com
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16 Ağustos 2020 21:14
Yeni Malatyaspor
,
Hikmet Karaman
ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra
Hamza Hamzaoğlu
ile anlaşmaya vardı.
Ayrıntılar birazdan...
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