Malatya'da Galatasaray öncesi: 1 cezalı, 1 şüpheli

Yeni Malatyaspor, 12 Ocak günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Malatya'da Galatasaray öncesi: 1 cezalı, 1 şüpheli
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11 Ocak 2021 13:29
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, 12 Ocak günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı galip tamamlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak. 

Malatya temsilcisinde kart cezalısı Karim Hafez, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan forvet Benjamin Tetteh'in durumu ise henüz netleşmedi.



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