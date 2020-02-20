Malatya - Trabzon maçının tarihi belli oldu

Ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de

Haber; Sporx.com
Malatya - Trabzon maçının tarihi belli oldu
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20 Şubat 2020 18:12
Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

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