Malatya Kayseri yolu açık mı? 7 Şubat Kayseri - Malatya kapalı yollar

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapandı.Kayseri'deki Pınarbaşı-Göksun yolunda, yoğun kar yağışı ve olası trafik yoğunluğu dolayısıyla ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor.Hakkari-Şırnak Devlet yolu, 20. kilometresindeki çığ düşmesi, Konya-Aksaray Devlet yolu da Konya çıkışı-Eşmekaya ve Konya-Kadınhanı kesimlerinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım ay sonuna kadar ikişer şeritten kontrollü devam edecek.1 Sakarya-Pamukova yolunun 24-25.km.leri arasında Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.2 Muğla-Kale yolunun 33-36 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.3 Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.4 Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.5 Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.6 Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.7 İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12.km.sinde (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.8 Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.9 Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.10 Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.TAG Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir.Karayazı - Göksu Yolu 0 - 26. km'ler arası ulaşıma kapatılmıştır.Ahlat - Karahasan ve Malazgirt - Karahasan İl Yolları taşıt trafiğine kapatılmıştır.Konya - Cihanbeyli Devlet Yolu tüm araçların geçişine kapatılmıştır.Bitlis - Mutki İl Yolu 16 - 17 km'ler arası çığ düşmesi sonucu taşıt trafiğine kapatılmıştır.Hakkari - Şırnak Devlet Yolu 20. km'si çığ düşmesi sonucu geçici olarak taşıt trafiğine kapatılmıştır.Ulaş - Gürün Ayr. Kangal Devlet Yolu, Sivas -Kangal - Gürün Ayr. Devlet Yolu, Kangal - Alacahan - Hekimhan Devlet Yolu çekici ve TIR trafiğine kapatılmıştır.Şuhut-SandıklıÇay-Karaadilli-DinarŞuhut-SenirkentAkören-BozkırBeyşehir-Cevizli Ayr.-TarascıHüyük-DoğanbeyBalcılar-BaşyaylaTaşkent-Sarıveliler Ayr.-BaşyaylaBaşyayla-BalcılarSarıveliler-AlanyaKaraman-BucakkışlaHadim-BeyreliSERTAVUL-MUT (Tır ve çekici trafiğine kapalıdır)Güzeloluk-AyrancıMansurlu-Aktepe-YahyalıTaşkent-AlanyaKaraman-Kırobası-GüzelolukAyr.-YenibaşakGenç-YenisuKarlıova Ayr.-YedisuTufanbeyli-Ayvat-TomarzaTufanbeyli-Gebzeli-DeveliGöksun-GebenÇiçekdağı-Akçakent yolu Yoğun kar ve tipiden dolayı araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır.Pınarnaşı-Göksun-Kahramanmaraş yolu TIR trafiğine kapalıdır.