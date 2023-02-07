Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 10:35

Malatya Kayseri yolu açık mı? 7 Şubat Kayseri - Malatya kapalı yollar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yardımların depremin yaşandığı bölgelere ulaşmasında sıkıntı yaşanmaması sebebiyle kara yolları kapatıldı. Peki, Malatya Kayseri yolu açık mı? 7 Şubat Kayseri - Malatya kapalı yollar hangileri?

Malatya Kayseri yolu açık mı? 7 Şubat Kayseri - Malatya kapalı yollar
Abone Ol
7 Şubat Malatya Kayseri kapalı yolları belli oldu. 7.7'lik deprem sonrası hangi yollar kapandı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından halk  karayollarındaki son durumu araştırıyor. Yaşanan depremin ardından sadece yerleşim yerleri değil yollarda ikiye bölündü. Peki Malatya Kayseri yolu açık mı? 7 Şubat MalatyaKayseri kapalı yollar ile KGM 7 Şubat kapanan yollar listesi... .

Malatya Kayseri yolu açık mı?
 Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.
HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ŞANLIURFA ADIYAMAN YOLU

Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapandı.

KAYSERİ PINARBAŞI-GÖKSUN


Kayseri'deki Pınarbaşı-Göksun yolunda, yoğun kar yağışı ve olası trafik yoğunluğu dolayısıyla ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor.

HAKKARİ-ŞIRNAK DEVLET YOLU

Hakkari-Şırnak Devlet yolu, 20. kilometresindeki çığ düşmesi, Konya-Aksaray Devlet yolu da Konya çıkışı-Eşmekaya ve Konya-Kadınhanı kesimlerinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

SAKARYA-PAMUKOVA YOLU

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

ANKARA-KIRIKKALE ŞERİT DARALMASI

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım ay sonuna kadar ikişer şeritten kontrollü devam edecek.

7 ŞUBAT KGM YOL DURUMU SON DAKİKA

1 Sakarya-Pamukova yolunun 24-25.km.leri arasında Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

2 Muğla-Kale yolunun 33-36 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

3 Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5 Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12.km.sinde (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

8 Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

10 Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir.

Karayazı - Göksu Yolu 0 - 26. km'ler arası ulaşıma kapatılmıştır.

Ahlat - Karahasan ve Malazgirt - Karahasan İl Yolları taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Konya - Cihanbeyli Devlet Yolu tüm araçların geçişine kapatılmıştır.

Bitlis - Mutki İl Yolu 16 - 17 km'ler arası çığ düşmesi sonucu taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Hakkari - Şırnak Devlet Yolu 20. km'si çığ düşmesi sonucu geçici olarak taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Ulaş - Gürün Ayr. Kangal Devlet Yolu, Sivas -Kangal - Gürün Ayr. Devlet Yolu, Kangal - Alacahan - Hekimhan Devlet Yolu çekici ve TIR trafiğine kapatılmıştır.

KAR VE TİPİDEN DOLAYI KAPALI OLAN YOLLAR

MUĞLA-KALE-DENİZLİ

Şuhut-Sandıklı

Çay-Karaadilli-Dinar

Şuhut-Senirkent

Akören-Bozkır

Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı

Hüyük-Doğanbey

Balcılar-Başyayla

Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla

Başyayla-Balcılar

Sarıveliler-Alanya

Karaman-Bucakkışla

Hadim-Beyreli

SERTAVUL-MUT (Tır ve çekici trafiğine kapalıdır)

Güzeloluk-Ayrancı

Mansurlu-Aktepe-Yahyalı

Taşkent-Alanya

Karaman-Kırobası-Güzeloluk

Ayr.-Yenibaşak

Genç-Yenisu

Karlıova Ayr.-Yedisu

Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza

Tufanbeyli-Gebzeli-Develi

Göksun-Geben

Çiçekdağı-Akçakent yolu Yoğun kar ve tipiden dolayı araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır.

Pınarnaşı-Göksun-Kahramanmaraş yolu TIR trafiğine kapalıdır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Volkan Demirel: 'Kıyamet günü geldi diye düşündüm' Deprem Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm"
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları Genel Haber Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları
2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor Genel Haber 2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hataysporlu Atsu enkaz altından kurtarıldı
2
Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
3
Willian Arao: "Eşi görülmemiş bir trajedi"
4
FIFA'dan deprem felaketiyle ilgili açıklama
5
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçları ertelendi
6
Lazar Markovic: "Tanrı bizi kurtardı"
7
Muslera'nın sakatlığı için Galatasaray'dan açıklama

SON HABERLER

yukarı ok