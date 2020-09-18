Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki 6 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. [3 galibiyet, 3 beraberlik]

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçındaevindeile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı goller sonrasında 1-1 sona erdi.Göztepe 19. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'a beraberliği getiren vuruş penaltıdan Adem Büyük ile 30. dakikada geldi. Halil Akbunar böylece 2 haftada 2 gole ulaşmış oldu.Bu sonucun ardından ilk hafta Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe puanını 4 yaparken, açılış haftasında Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor ilk puanını aldı.Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk edecekken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.