Malatya Fenerbahçe maçı İZLE, CANLI FB Malatyaspor maçı burada

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BEIN Fenerbahçe Malatyaspor maçı linki! Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE









Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye!



Forvet transferi birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe , sürpriz bir isme imza attırabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bu ülkedeki futbol durmuştu. Ukrayna ekiplerinden yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara satıldı ya da kiralandı. Ülke basınında ve Afrika'dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre Sarı-Lacivertliler de böyle bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, Shakhtar Donetsk'in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore'ye renklerine bağlayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ile Shakhtar'ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Traore'nin de Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştığı, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi biletinin garantilenmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. Traore, 16 yaşındayken Ajax'ın Güney Afrika'daki takımı Ajax CT'ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performansının ardından 2019'da Hollanda ekibinin altyapısına alındı. Traore, bu sezonun başında ise 10 milyon Euro'ya Shakhtar'a gitti. Genç yıldızın Ukrayna macerası müthiş başladı. Traore, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık yaşayan Burkina Fasolu golcü dizinden sakatlandı. Traore'nin haziranda çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hakemleri



Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturacak. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı öncesi form durumu



Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı. Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.



Eksikler



Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler, Nazım Sangare ve Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek.



Pelkas gidiyor, o isim geliyor...



Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe macerası sona eriyor. 2020-21 sezonu başında 2,2 milyon euroya transfer edilen Yunan futbolcu, Erol Bulut ile müthiş bir çıkış yakalamış ve geçen sezon Sarı-Lacivertliler adına takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe Dimitris Pelkas'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe sezon başında ciddi teklifler aldığı Dimitris Pelkas'ı satmaya yanaşmamış ve takımda tutmuştu. Sarı-Lacivertliler bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle dikkat çeken Yunan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, başta Bologna olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan 28 yaşındaki isim için resmi teklif bekliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın yerine kimi transfer edeceği merak konusu olurken Mısır basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler, Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi.



Muhtemel 11'ler



Yeni Malatyaspor

Eyüp, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Atakan, Musa, Umut, Haqi, Miraç, Mustafa



Fenerbahçe

Altay, Ferdi, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun







Şampiyonlar Ligi hesapları



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor. Fenerbahçe ve Konyaspor arasındaki ikili averajda eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.



İsmail Kartal, veda maçına çıkıyor



Fenerbahçe ligi bugün deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla kapatıyor. Kulüpteki geleceği belirsiz olan İsmail Kartal'ın yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor. 70 puanla 2. sıra da bulunan Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor. İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda Fenerbahçe'nin 9 gol üstünlüğü var.



"Jesus, Fenerbahçe'ye imza attı!"



Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı prensip anlaşmaya dair Portekiz'den daha fazla detay gelmeye başladı. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus ve ekibine toplam 7 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında sözleşme, tek şartın gerçekleşmesi halinde geçersiz kılacağı şekilde imzalandı. Ali Koç ile Jorge Jesus'un uzun süren görüşmeler ve doğrudan temaslar yaptığı, bunun sonucunda sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Jorge Jesus'un imza attığı sözleşmenin geçersiz olması için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması gerekiyor. Sezon son haftasında ligden düşmesi kesinleşen ÖKY Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lig üçüncüsü Konyaspor'a karşı da 9 averaj üstünlüğüne sahip. Fenerbahçe ile Jesus arasındaki görüşmelere dair daha fazla detay da verildi. Jesus'un Benfica'dan ayrılmasının ardından 2021'in sonundan beri Fenerbahçe ile görüşmelerin olduğu, Portekizli teknik direktörün sezon sonunda ve Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde geleceğini ilettiği de vurgulandı



Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Forvet transferi birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe , sürpriz bir isme imza attırabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bu ülkedeki futbol durmuştu. Ukrayna ekiplerinden yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara satıldı ya da kiralandı. Ülke basınında ve Afrika'dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre Sarı-Lacivertliler de böyle bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, Shakhtar Donetsk'in Burkina Fasolu golcüsü Lassina Traore'ye renklerine bağlayacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ile Shakhtar'ın, 21 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Traore'nin de Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştığı, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi biletinin garantilenmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. Traore, 16 yaşındayken Ajax'ın Güney Afrika'daki takımı Ajax CT'ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performansının ardından 2019'da Hollanda ekibinin altyapısına alındı. Traore, bu sezonun başında ise 10 milyon Euro'ya Shakhtar'a gitti. Genç yıldızın Ukrayna macerası müthiş başladı. Traore, 14 resmi maçta 9 kez ağları sarstı. Ancak 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık yaşayan Burkina Fasolu golcü dizinden sakatlandı. Traore'nin haziranda çalışmalara başlayacağı öğrenildi.Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturacak. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı. Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler, Nazım Sangare ve Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek.Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe macerası sona eriyor. 2020-21 sezonu başında 2,2 milyon euroya transfer edilen Yunan futbolcu, Erol Bulut ile müthiş bir çıkış yakalamış ve geçen sezon Sarı-Lacivertliler adına takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe Dimitris Pelkas'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe sezon başında ciddi teklifler aldığı Dimitris Pelkas'ı satmaya yanaşmamış ve takımda tutmuştu. Sarı-Lacivertliler bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle dikkat çeken Yunan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, başta Bologna olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan 28 yaşındaki isim için resmi teklif bekliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın yerine kimi transfer edeceği merak konusu olurken Mısır basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler, Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi.Eyüp, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Atakan, Musa, Umut, Haqi, Miraç, MustafaAltay, Ferdi, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar DursunTeknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor. Fenerbahçe ve Konyaspor arasındaki ikili averajda eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.Fenerbahçe ligi bugün deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla kapatıyor. Kulüpteki geleceği belirsiz olan İsmail Kartal'ın yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor. 70 puanla 2. sıra da bulunan Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor. İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda Fenerbahçe'nin 9 gol üstünlüğü var.Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı prensip anlaşmaya dair Portekiz'den daha fazla detay gelmeye başladı. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus ve ekibine toplam 7 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında sözleşme, tek şartın gerçekleşmesi halinde geçersiz kılacağı şekilde imzalandı. Ali Koç ile Jorge Jesus'un uzun süren görüşmeler ve doğrudan temaslar yaptığı, bunun sonucunda sözleşmenin imzalandığı kaydedildi. Jorge Jesus'un imza attığı sözleşmenin geçersiz olması için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması gerekiyor. Sezon son haftasında ligden düşmesi kesinleşen ÖKY Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lig üçüncüsü Konyaspor'a karşı da 9 averaj üstünlüğüne sahip. Fenerbahçe ile Jesus arasındaki görüşmelere dair daha fazla detay da verildi. Jesus'un Benfica'dan ayrılmasının ardından 2021'in sonundan beri Fenerbahçe ile görüşmelerin olduğu, Portekizli teknik direktörün sezon sonunda ve Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde geleceğini ilettiği de vurgulandı

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