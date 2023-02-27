Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 13:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 13:12

MALATYA DEPREM! 27 ŞUBAT Son dakika deprem Malatya, Şanlıurfa, Elazığ deprem

MALATYA DEPREM! 27 ŞUBAT Son dakika deprem Malatya, Şanlıurfa, Elazığ deprem meydana geldi. Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Hatay, Marmara Denizi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

MALATYA DEPREM! 27 ŞUBAT Son dakika deprem Malatya, Şanlıurfa, Elazığ deprem
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Son dakika deprem Malatya, Konya, Niğde'de deprem... Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu en son deprem nerede oldu? sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında. Son depremler Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD bu kez de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir depremin olduğunu açıkladı.

MALATYA DEPREM! 27 ŞUBAT 2023 Son dakika Malatya Yeşilyurt deprem!  Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
HASARLI BİNALAR YIKILDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedilirken, kentte bazı hasarlı binaların yıkıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.04'te meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

İl merkezinde hasarlı bir binanın yıkıldığı, Yeşilyurt ilçesinde de ağır hasarlı bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmediği bildirildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar TV'de şunları söyledi:

"Şu ana kadar can kaybı yok ancak bazı binaların yıkıldığı haberi geliyor. Ben de bölgeye intikal halindeyim. Çok şiddetli hissettik. Merkeze yakın olmasının etkisiydi. Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. Her taraftan bilgi alamadık ama birkaç binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Teyit etmeye çalışıyoruz."

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA


AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan daha sonra yapılan yeni bir açıklamada da "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" bilgisi verildi.

AFAD açıklamasında, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir" denildi.

SABAH ADIYAMAN SALLANDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de yerin 8,5 km derinliğinde 5 büyüklüğü deprem meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,9 derinliği ise 5.4 km olarak duyuruldu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya Yeşilyurt Arası Kaç Km?

12 sa. 31 dk. (1.140,5 km) D300 üzerinden
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