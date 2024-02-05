Malatya'da yarın okullar tatil mi? Son dakika 6 Şubat yarın Malatya'da okullar tatil mi?

6 Şubat Malatya merkezli depremlerinin yıl dönümü yarın. Peki, yarın Malatya'da okullar tatil mi, var mı? İşte detaylar…



6 ŞUBAT MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Malatya'da yarın okullar tatil olmadı henüz. Malatya Valiliğinin kararı bekleniyor.



HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL



6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği açıklaması şu şekildedir:



"06 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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