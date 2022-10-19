Malatya tarihinde ilk kez profesyonel kadın voleybol takımı, voleybol liginde Malatya'yı temsil ediyor. Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü'nde hedef yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek.



TVF Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Malatya ekibi Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü'nde başkan Hamit Kapan, başkan yardımcıları Mesut Karabulut, Osman Gönültaş ve İnan Kokargül ile Voleybol Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kapan ve kurmayları, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve kulübün ismini taşıdığı merhum Galip Demirel'in oğlu Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel'i ziyaret ettiler.



Ziyaretler esnasında Malatyalı bürokratlar ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Demirel, Malatya tarihinde ilk kez bir profesyonel kadın voleybol takımının şehri temsil etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip, kulüp yönetimini tebrik etti. Malatyalı bürokratlar ve Demirel; takıma destek sözü verirken, yeni sezonda takımı 1'inci Lig'de görmek istediklerini de dile getirdi. TVF Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, ligde oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ