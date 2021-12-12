Malatya'da amatör maçta kavga

Malatya'da Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Malatya İdmanyurdu - Pütürge Belediyespor karşılaşmasının ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Malatya'da amatör maçta kavga
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2021 17:43
Malatya'da amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediyespor, Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Sentetik Saha'da karşı karşıya geldi.

Malatya İdmanyurdu'nun 3-2 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından futbolcular arasında soyunma odalarının girişinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine futbolcular birbirlerine saldırdı. Tarafların birbirlerine spor malzemelerini de fırlattığı görülürken, kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Polisin güvenliği sağlamasının ardından futbolcular soyunma odalarına gitti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.