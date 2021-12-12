Malatya'da amatör maçta futbolcular arasında kavga

Malatya'da amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.



Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediyespor, Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Sentetik Saha'da karşı karşıya geldi.



Malatya İdmanyurdu'nun 3-2 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından futbolcular arasında soyunma odalarının girişinde tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine futbolcular birbirlerine saldırdı. Tarafların birbirlerine spor malzemelerini de fırlattığı görülürken, kavgaya polis ekipleri müdahale etti.



Polisin güvenliği sağlamasının ardından futbolcular soyunma odalarına gitti.





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