Malatya Arguvanspor, ligden çekildi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, yaşanan depremden ötürü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. TFF tarafından başvurumuz kabul edilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunda kulübümüz tekrardan TFF 3. Lig'de mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Malatya Arguvanspor, 3. Grup'ta 21. hafta sonuna 11. sırada bulunuyordu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, yaşanan depremden ötürü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. TFF tarafından başvurumuz kabul edilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunda kulübümüz tekrardan TFF 3. Lig'de mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Malatya Arguvanspor, 3. Grup'ta 21. hafta sonuna 11. sırada bulunuyordu.
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