Malang Sarr transferinde Fenerbahçe'ye güçlü rakipler

Malang Sarr'a Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilirken, oyuncu hakkında gelişmeler de merak ediliyordu.

, Fotoğraf; Twitter
Malang Sarr transferinde Fenerbahçe'ye güçlü rakipler
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17 Ağustos 2020 10:40
Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr'a Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilmişti. Fransız basınına göre genç stoperle Marsilya, Napoli ve Sevilla da yakından ilgileniyor.

Sarr'ın tüm teklifleri değerlendirmek için acele etmeyeceği ve Ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldığı ortaya çıktı. Sarı lacivertli takım ise savunmanın ortasına yeni takviyeler yaparak yeni sezona bir an önce hazır olmak istiyor. Malang Sarr'a menajeri aracılığıyla resmi teklif yapan Fenerbahçe artık beklemeye geçti. 

Sarı lacivertliler 21 yaşındaki oyuncudan olumsuz cevap alırsa alternatif stoper adaylarına yönelecek. Ligue 1'de 102 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan Malang Sarr, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı.
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