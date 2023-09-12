Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi

Chelsea'nin 24 yaşındaki stoperi Malang Sarr'ın Türkiye'den bir takıma kiralanabileceği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi
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12 Eylül 2023 13:06
Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Malang Sarr için sürpriz bir gelişme yaşandı.

"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği Fransız stoper Malang Sarr, Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir.

"KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Haberde; Sarr'ın kesinlikle Pochettino'nun planlarında yer almadığı ve transfer dönemi hala açık olan Türkiye'den birkaç takımın teklifte bulunduğu yazıldı.

Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper, 17 maçta forma giydi.

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