Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Malang Sarr için sürpriz bir gelişme yaşandı.



"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"



İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği Fransız stoper Malang Sarr, Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir.



"KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR"



Haberde; Sarr'ın kesinlikle Pochettino'nun planlarında yer almadığı ve transfer dönemi hala açık olan Türkiye'den birkaç takımın teklifte bulunduğu yazıldı.



Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper, 17 maçta forma giydi.



