Malang Sarr için Süper Lig gelişmesi

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Malang Sarr için sürpriz bir gelişme yaşandı.
"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği Fransız stoper Malang Sarr, Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir.
"KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR"
Haberde; Sarr'ın kesinlikle Pochettino'nun planlarında yer almadığı ve transfer dönemi hala açık olan Türkiye'den birkaç takımın teklifte bulunduğu yazıldı.
Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper, 17 maçta forma giydi.
"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği Fransız stoper Malang Sarr, Süper Lig'den bir takıma kiralanabilir.
"KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR"
Haberde; Sarr'ın kesinlikle Pochettino'nun planlarında yer almadığı ve transfer dönemi hala açık olan Türkiye'den birkaç takımın teklifte bulunduğu yazıldı.
Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoper, 17 maçta forma giydi.