Malang Sarr, Chelsea ile imzaladı, kiralık gidiyor!

Chelsea, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncunun kiralık olarak ayrılacağı duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; chelseafc.com
Malang Sarr, Chelsea ile imzaladı, kiralık gidiyor!
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27 Ağustos 2020 16:22
Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde yer alan Malang Sarr, Nice'ten ayrıldıktan sonra Chelsea ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi, genç oyuncuyu bu sezon kiralık olarak başka bir takıma göreceklerini duyurdu.

Chelsea Marina Granovskaia açıklamasında, "Malang Sarr'ı transfer etme şansını kaçıramazdık. Büyük bir potansiyel, bu sezon onu başka takımda kiralık oynarken izleyeceğiz ve sonra Chelsea'ye geri dönecek" ifadelerini kullandı.

5 yaşından itibaren Nice'te oynayan 21 yaşındaki oyuncu, 17 yaşında profesyonel oldu ve 119 maça çıkarken 3 de gol attı.

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