Fenerbahçe ile adı anılan Fransız stoper Malang Sarr, Chelsea ile anlaştı.



Telefoot'ta yer alan habere göre; Nice ile olan sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Malang Sarr, Chelsea ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarr'ın transferinin önündeki tek engel olarak artık sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi evrakların imzalanması kaldı.



Sözleşmesi elinde olması sebebiyle Barcelona başta olmak üzere bir çok takımın gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bu transfer için yoğun mesai harcadığı konuşuluyordu.



Fransa Genç Milli Takım kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.







